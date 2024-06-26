Рахимова проиграла 19-летней американке Монтгомери в полуфинале квалификации Уимблдона
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102-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла преодолеть полуфинальный раунд квалификационного турнира Уимблдона-2024.
В 1/2 финала Рахимова (10) со счётом 6:7 (0:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:10) проиграла 160-й ракетке мира, 19-летней представительнице США Робин Монтгомери.
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 16:15 МСК
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 1
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|3
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|7 7
|6 4
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|6 4
|6 10
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Встреча Рахимовой с Монтгомери продлилась 3 часа 3 минуты. В её рамках Рахимова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала четыре заработанных брейк-пойнта. В активе Робин 20 эйсов, шесть двойных ошибок и один нереализованный брейк-пойнт.
За выход в основную сетку Уимблдона юная американка сразится с победительницей матча Валентина Рисер (Швейцария) — Варвара Лепченко (США).
Комментарии
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