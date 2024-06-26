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Вероника Кудерметова в двух сетах проиграла Каролине Возняцки на турнире в Бад-Хомбурге

Вероника Кудерметова в двух сетах проиграла Каролине Возняцки на турнире в Бад-Хомбурге
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36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинальный раунд травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В матче второго круга Кудерметова со счётом 2:6, 4:6 проиграла чемпионке Australian Open — 2018, бывшей первой ракетке мира датчанке Каролине Возняцки (WC).

Бад-Хомбург. 2-й круг
26 июня 2024, среда. 18:00 МСК
Вероника Кудерметова
36
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Каролина Возняцки
112
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Встреча Кудерметовой с Возняцки продлилась 1 час 25 минут. В её рамках Кудерметова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету 33-летней Возняцки три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал Бад-Хомбурга Возняцки сразится с 19-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро (3).

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