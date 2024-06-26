Вероника Кудерметова в двух сетах проиграла Каролине Возняцки на турнире в Бад-Хомбурге
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36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинальный раунд травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
В матче второго круга Кудерметова со счётом 2:6, 4:6 проиграла чемпионке Australian Open — 2018, бывшей первой ракетке мира датчанке Каролине Возняцки (WC).
Бад-Хомбург. 2-й круг
26 июня 2024, среда. 18:00 МСК
36
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|4
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|6
112
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Встреча Кудерметовой с Возняцки продлилась 1 час 25 минут. В её рамках Кудерметова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету 33-летней Возняцки три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в полуфинал Бад-Хомбурга Возняцки сразится с 19-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро (3).
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