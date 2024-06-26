Паолини вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне после снятия Мертенс по ходу матча

33-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс во втором круге турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) снялась по ходу матча с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу итальянки.

Встреча продолжалась 34 минуты. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Мертенс один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований Паолини встретится с 32-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэйти Бултер. Во втором круге она обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:5.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.