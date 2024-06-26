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Паолини вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне после снятия Мертенс по ходу матча

Паолини вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне после снятия Мертенс по ходу матча
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33-я ракетка мира бельгийская теннисистка Элисе Мертенс во втором круге турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) снялась по ходу матча с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу итальянки.

Истбурн (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 18:45 МСК
Элисе Мертенс
33
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
2
5
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Встреча продолжалась 34 минуты. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Мертенс один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований Паолини встретится с 32-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэйти Бултер. Во втором круге она обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 6:4, 7:5.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

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