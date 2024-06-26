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Эмма Радукану одолела Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне

Эмма Радукану одолела Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне
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Чемпионка US Open – 2021, 168-я ракетка мира, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану пробилась в четвертьфинальный раунд травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В матче второго круга Радукану (WC) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5 обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу (2).

Истбурн (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 17:00 МСК
Эмма Радукану
168
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 8 7
6 		6 6 5
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Напряжённая встреча Радукану с Пегулой продлилась 2 часа 46 минут. В её рамках Эмма четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Джессики шесть эйсов, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Радукану сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 6) — Юань Юэ (Китай).

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