Эмма Радукану одолела Джессику Пегулу и вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне

Чемпионка US Open – 2021, 168-я ракетка мира, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану пробилась в четвертьфинальный раунд травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В матче второго круга Радукану (WC) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5 обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу (2).

Напряжённая встреча Радукану с Пегулой продлилась 2 часа 46 минут. В её рамках Эмма четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Джессики шесть эйсов, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Радукану сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 6) — Юань Юэ (Китай).