Эмма Радукану впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга

Чемпионка US Open – 2021, 168-я ракетка мира, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. Кроме того, Эмма впервые взяла у такого уровня соперницы партию.
Знаковое для британки событие произошло во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга Радукану (WC) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5 обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу (2). Интересно, что Пегула только на прошлой неделе завоевала травяной титул WTA-500 в Берлине.
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Напомним, Радукану завоевала титул на US Open — 2021 в роли квалифаера. При этом самой высокорейтинговой её соперницей была на тот момент 12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич.
За выход в полуфинал турнира в Истбурне Радукану сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 6) — Юань Юэ (Китай).
- 26 июня 2024
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