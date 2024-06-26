«Новое начало». Радукану оставила послание на камере после первой победы с игроком топ-10

Чемпионка US Open – 2021, 168-я ракетка мира, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану подписала камеру после своей первой победы в матче с игроком топ-10.

«Новое начало», — написала на камере Радукану.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скритншот из трансляции

Напомним, сегодня, 26 июня, в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) Радукану обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Радукану сразится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 6) — Юань Юэ (Китай).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.