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Эмма Радукану прокомментировала первую в карьере победу над теннисисткой из топ-10

Эмма Радукану прокомментировала первую в карьере победу над теннисисткой из топ-10
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Чемпионка US Open – 2021, 168-я ракетка мира, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала первую в карьере победу над игроком топ-10 мирового рейтинга.

Знаковое для британки событие произошло во втором круге травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга Радукану (WC) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 7:5 обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу (2). Интересно, что Пегула на прошлой неделе завоевала травяной титул WTA-500 в Берлине.

«Этот матч — один из самых значимых для меня. Я прошла через столько трудностей. Переживать сейчас эти победные эмоции действительно приятно», — сказала Радукану в интервью после матча.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Радукану сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной (6).

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