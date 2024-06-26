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Руне рассказал о долгом разговоре с Джоковичем по поводу матча Сербия — Дания на Евро-2024

Руне рассказал о долгом разговоре с Джоковичем по поводу матча Сербия — Дания на Евро-2024
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15-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне ответил, разговаривал ли с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем касательно матча их национальных команд в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы – 2024, который проходит в Германии.

Напомним, сборные Сербии и Дании сыграли вничью (0:0) в 3-м туре Евро-2024. Сербам нужна была победа, чтобы иметь шансы на выход в плей-офф. На матч из Лондона прилетел поддержать команду Джокович, однако футболистам это не помогло.

«Конечно. У нас был долгий разговор, беседа в раздевалке. Мы всё ещё друзья, и это хорошо (смеётся). Он даже летал в Мюнхен (на матч). Мы говорили о том, что можно поехать вместе», — сказал Руне в эфире Tennis One.

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