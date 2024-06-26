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Анастасия Захарова проиграла Гергане Топаловой во втором круге квалификации на Уимблдоне

Анастасия Захарова проиграла Гергане Топаловой во втором круге квалификации на Уимблдоне
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159-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла болгарской теннисистке Гергане Топаловой во втором круге квалификации Уимблдона-2024. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу болгарской спортсменки.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 19:40 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Гергана Топалова
Болгария
Гергана Топалова
Г. Топалова

В рамках встречи Захарова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету Топаловой один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов.

Ранее российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла преодолеть полуфинальный раунд квалификационного турнира Уимблдона-2024, проиграв 19-летней представительнице США Робин Монтгомери со счётом 6:7 (0:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:10). Напомним, основной турнир Уимблдона-2024 стартует 1 июля.

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