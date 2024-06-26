20-летняя Эрика Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона-2024
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99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в финал квалификационного этапа Уимблдона-2024.
В полуфинале соревнований Андреева (5) со счётом 6:1, 7:6 (7:4) обыграла 210-ю ракетку мира, 31-летнюю представительницу Греции Деспину Папамихаил.
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 19:25 МСК
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
|
|6 4
Деспина Папамихаил
Д. Папамихаил
Встреча россиянки с Папамихаил продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках старшая из сестёр Андреевых два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Папамихаил ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в основную сетку Уимблдона-2024 Эрика Андреева сразится с 22-летней Сонай Картал (295-я ракетка мира) из Великобритании.
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