20-летняя Эрика Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона-2024

99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в финал квалификационного этапа Уимблдона-2024.

В полуфинале соревнований Андреева (5) со счётом 6:1, 7:6 (7:4) обыграла 210-ю ракетку мира, 31-летнюю представительницу Греции Деспину Папамихаил.

Встреча россиянки с Папамихаил продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках старшая из сестёр Андреевых два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Папамихаил ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в основную сетку Уимблдона-2024 Эрика Андреева сразится с 22-летней Сонай Картал (295-я ракетка мира) из Великобритании.