ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

20-летняя Эрика Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона-2024

20-летняя Эрика Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона-2024
Комментарии

99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева пробилась в финал квалификационного этапа Уимблдона-2024.

В полуфинале соревнований Андреева (5) со счётом 6:1, 7:6 (7:4) обыграла 210-ю ракетку мира, 31-летнюю представительницу Греции Деспину Папамихаил.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 19:25 МСК
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 4
         
Деспина Папамихаил
Греция
Деспина Папамихаил
Д. Папамихаил

Встреча россиянки с Папамихаил продлилась 1 час и 39 минут. В её рамках старшая из сестёр Андреевых два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Папамихаил ни одного эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в основную сетку Уимблдона-2024 Эрика Андреева сразится с 22-летней Сонай Картал (295-я ракетка мира) из Великобритании.

Материалы по теме
5 россиянок во 2-м круге отбора Уимблдона: Эрика взяла дерби, Рахимову не смутили 17 эйсов
5 россиянок во 2-м круге отбора Уимблдона: Эрика взяла дерби, Рахимову не смутили 17 эйсов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android