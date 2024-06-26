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Гарбинье Мугуруса стала директором Итогового турнира WTA в Эр-Рияде

Гарбинье Мугуруса стала директором Итогового турнира WTA в Эр-Рияде
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала директором Итогового турнира WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В 2024 году престижные соревнования пройдут со 2 по 9 ноября.

Мугуруса будет сотрудничать с WTA и Федерацией тенниса Саудовской Аравии по вопросам стратегического планирования и повышения популярности данных соревнований в течение следующих трёх лет (до 2026 года).

«Для меня большая честь внести свой вклад в будущее этого великого вида спорта в качестве турнирного директора в Эр-Рияде. Я по себе знаю, насколько особенным является это мероприятие для наших лучших игроков, и вижу его потенциал в качестве вдохновителя сообществ по всему миру. Я рада работать с замечательной командой, которая будет не только развивать теннис, но и помогать всем болельщикам, особенно девушкам и женщинам, в осуществлении их мечт», — приводит слова Мугурусы пресс-служба WTA.

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