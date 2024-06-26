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Тихонова проиграла во втором круге квалификации на Уимблдоне

Тихонова проиграла во втором круге квалификации на Уимблдоне
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190-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова проиграла во втором круге квалификации на Уимблдоне — 2024 украинской теннисистке 153-й ракетке мира Юлии Стародубцевой. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу спортсменки из Украины.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 20:30 МСК
Юлия Стародубцева
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анастасия Тихонова
Россия
Анастасия Тихонова
А. Тихонова

В рамках встречи Стародубцева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Тихоновой один эйс, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Ранее российская теннисистка 20-летняя Эрика Андреева пробилась в финал квалификационного этапа Уимблдона-2024, обыграв 31-летнюю представительницу Греции Деспину Папамихаил со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Напомним, основной турнир Уимблдона-2024 стартует 1 июля.

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