190-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова проиграла во втором круге квалификации на Уимблдоне — 2024 украинской теннисистке 153-й ракетке мира Юлии Стародубцевой. Матч завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу спортсменки из Украины.

В рамках встречи Стародубцева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Тихоновой один эйс, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Ранее российская теннисистка 20-летняя Эрика Андреева пробилась в финал квалификационного этапа Уимблдона-2024, обыграв 31-летнюю представительницу Греции Деспину Папамихаил со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Напомним, основной турнир Уимблдона-2024 стартует 1 июля.