ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская планирует сыграть на турнире в Вашингтоне во время Олимпиады-2024

Анна Калинская планирует сыграть на турнире в Вашингтоне во время Олимпиады-2024
Комментарии

17-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская планирует сыграть на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт на одной неделе с Олимпиадой-2024 в Париже (Франция), с 29 июля по 4 августа.

Об участии Калинской в соревнованиях сообщила пресс-служба турнира в Вашингтоне. Также на турнир заявились бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса и чемпионка US Open — 2021 британка Эмма Радукану.

Напомним, Калинская не попала в заявочный лист сборной России на Олимпиаду-2024. Туда попали Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Соревнования в Вашингтоне пройдут на открытом харде. Их действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Шнайдер разгромила обидчицу Мирры в Бад-Хомбурге. А Кудерметова проплакала весь матч
Шнайдер разгромила обидчицу Мирры в Бад-Хомбурге. А Кудерметова проплакала весь матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android