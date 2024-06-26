Анна Калинская планирует сыграть на турнире в Вашингтоне во время Олимпиады-2024

17-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская планирует сыграть на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт на одной неделе с Олимпиадой-2024 в Париже (Франция), с 29 июля по 4 августа.

Об участии Калинской в соревнованиях сообщила пресс-служба турнира в Вашингтоне. Также на турнир заявились бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса и чемпионка US Open — 2021 британка Эмма Радукану.

Напомним, Калинская не попала в заявочный лист сборной России на Олимпиаду-2024. Туда попали Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Соревнования в Вашингтоне пройдут на открытом харде. Их действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф.