21-летняя Оксана Селехметьева не смогла пробиться в финал квалификации Уимблдона-2024
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411-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла пробиться в финал квалификации Уимблдона-2024.
В полуфинале квалификационных соревнований Селехметьева со счётом 6:3, 3:6, 4:6 проиграла 95-й ракетке мира, представительнице Мексики Ренате Сарасуа (3).
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 19:50 МСК
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Встреча юной Селехметьевой с Сарасуа продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету мексиканки один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За право выйти в основную сетку Уимблдона-2024 Рената Сарасуа сразится со 118-й ракеткой мира американкой Маккартни Кесслер (20).
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