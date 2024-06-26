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21-летняя Оксана Селехметьева не смогла пробиться в финал квалификации Уимблдона-2024

21-летняя Оксана Селехметьева не смогла пробиться в финал квалификации Уимблдона-2024
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411-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла пробиться в финал квалификации Уимблдона-2024.

В полуфинале квалификационных соревнований Селехметьева со счётом 6:3, 3:6, 4:6 проиграла 95-й ракетке мира, представительнице Мексики Ренате Сарасуа (3).

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
26 июня 2024, среда. 19:50 МСК
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Встреча юной Селехметьевой с Сарасуа продлилась 2 часа и 27 минут. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету мексиканки один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За право выйти в основную сетку Уимблдона-2024 Рената Сарасуа сразится со 118-й ракеткой мира американкой Маккартни Кесслер (20).

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