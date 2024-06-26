Бен Шелтон впервые в карьере вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP

Полуфиналист US Open – 2023, 14-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон впервые в карьере вышел в четвертьфинальный раунд травяного турнира ATP.

Это произошло на турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Во втором круге соревнований Шелтон (1) со счётом 6:4, 6:0 обыграл 75-ю ракетку мира австралийца Ринки Хидзикату. Интересно, что за всю карьеру это лишь восьмой матч Бена на траве (на уровне ATP).

Встреча Шелтона с Хидзикатой продлилась 1 час 8 минут. В её рамках Бен 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ринки два эйса, ни одной двойной ошибки и шесть нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира на Мальорке Шелтон сразится с Полом Джаббом (Q) из Великобритании.