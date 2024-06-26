Мария Шарапова забавно сообщила о том, что посетит Уимблдон-2024

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова забавно намекнула, что в этом году посетит Уимблдон.

Шарапова вспомнила культовый момент – свою сенсационную победу в финале Уимблдона-2004 над американкой Сереной Уильямс. А точнее то, как она пыталась дозвониться маме после триумфа, но не смогла. «Я забыла, что она была в самолёте в Нью-Йорк. В конце матча она увидела по телевизору в самолёте, что я пытаюсь позвонить, подошла к стюардессе и попросила разрешения включить телефон», — вспоминала ранее Шарапова.

«В этом году узнаю, улучшился ли у меня приём сотовой связи на центральном корте», — написала Шарапова в своих социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».