Стал известен состав сборной Германии по теннису на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже (Франция).
Мужчины:
Александр Зверев (четвёртая ракетка мира);
Ян-Леннард Штруфф (41-я ракетка мира);
Доминик Кёпфер (66-я ракетка мира);
Кевин Кравиц (15-я ракетка мира в парном разряде);
Тим Пюц (15-я ракетка мира в парном разряде).
Женщины:
Анжелика Кербер (бывшая первая ракетка мира);
Татьяна Мария (61-я ракетка мира);
Тамара Корпач (75-я ракетка мира);
Лаура Зигемунд (73-я ракетка мира).
Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) сборная Германии по теннису завоевала одну медаль. Золото в мужском одиночном разряде принёс стране Александр Зверев, в финале обыгравший россиянина Карена Хачанова.