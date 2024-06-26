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Стал известен состав сборной Германии по теннису на Олимпийские игры — 2024

Стал известен состав сборной Германии по теннису на Олимпийские игры – 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

Мужчины:

Александр Зверев (четвёртая ракетка мира);

Ян-Леннард Штруфф (41-я ракетка мира);

Доминик Кёпфер (66-я ракетка мира);

Кевин Кравиц (15-я ракетка мира в парном разряде);

Тим Пюц (15-я ракетка мира в парном разряде).

Женщины:

Анжелика Кербер (бывшая первая ракетка мира);

Татьяна Мария (61-я ракетка мира);

Тамара Корпач (75-я ракетка мира);

Лаура Зигемунд (73-я ракетка мира).

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) сборная Германии по теннису завоевала одну медаль. Золото в мужском одиночном разряде принёс стране Александр Зверев, в финале обыгравший россиянина Карена Хачанова.