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Александр Зверев поделился настроем на Олимпиаду-2024 в Париже

Александр Зверев поделился настроем на Олимпиаду-2024 в Париже
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился настроем на выступление на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). На Играх-2020 Зверев в финале обыграл россиянина Карена Хачанова.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.

«Завоевание золотой медали для Германии на Олимпийских играх в Токио стало для меня исполнением мечты. Возвращение в Париж в этом году в качестве действующего чемпиона Олимпиады – это особое чувство гордости для меня. Я не могу дождаться момента, когда буду представлять цвета Германии на кортах «Ролан Гаррос», одном из моих любимых мест», — приводит слова Зверева Ассоциация тенниса Германии.

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