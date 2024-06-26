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«Не уверена, что муж согласится на такое». Возняцки дала неловкое интервью после победы

«Не уверена, что муж согласится на такое». Возняцки дала неловкое интервью после победы
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки дала забавное послематчевое интервью на корте после выхода в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Напомним, в матче второго круга Возняцки (WC) со счётом 6:2, 6:4 обыграла 36-ю ракетку мира россиянку Веронику Кудерметову. Сама Каролина в данный момент занимает 112-ю позицию в мировом рейтинге.

Интервьюер: что ты планируешь делать после матча? Погуляешь по городу, выпьешь, поужинаешь со мной?
Возняцки: это официальное приглашение?
Интервьюер: почему бы и нет?
Возняцки: не уверена, что мой муж согласился бы на такое.

Напомним, Возняцки с 2019 года замужем за бывшим американским баскетболистом Дэвидом Ли, от которого у неё двое детей.

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