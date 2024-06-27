Карен Хачанов в двух сетах проиграл Хольгеру Руне на выставочном турнире в Лондоне

Серебряный призёр Олимпиады – 2020 в одиночном разряде, 21-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл датчанину Хольгеру Руне (15-й номер рейтинга ATP) в рамках выставочного турнира Giorgio Armani Tennis Classic, который проходит с 25 по 29 июня в Херлингем Клаб (Лондон). Встреча на траве завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Руне.

Отметим, что и Хачанов, и Руне играют на данном турнире в рамках подготовки к Уимблдону-2024.

«Всё могло пройти лучше. Пока пытаюсь поймать свой ритм на траве. В прошлом году я полностью пропустил травяной сезон из-за травмы. По сути, прошло два года, так что всё немного странно. Должен сказать, что мне это нравится, но порой – нет», — прокомментировал поражение от Руне Хачанов на корте.