Истбурн, 27 июня: расписание игрового дня турнира категории ATP-250

Сегодня, 27 июня, на травяном турнире категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания) состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Время начала игр приблизительное.

Истбурн, 27 июня. 1/4 финала:

13:00 мск. Флавио Коболли (Италия) — Билли Харрис (Великобритания).

14:30 мск. Макс Пёрселл (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия).

16:00 мск. Александар Вукич (Австралия) — Йосихито Нисиока (Япония).

18:30 мск. Тейлор Фритц (1-й сеяный, США) — Цзюнчэн Шан (Китай).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 740 160 проходит с 24 по 29 июня. Действующим победителем соревнований является Франсиско Серундоло из Аргентины, в финале прошлогоднего турнира обыгравший американца Томми Пола — 6:4, 1:6, 6:4.