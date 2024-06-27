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Истбурн, 27 июня: расписание игрового дня турнира категории ATP-250

Истбурн, 27 июня: расписание игрового дня турнира категории ATP-250
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Сегодня, 27 июня, на травяном турнире категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания) состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Время начала игр приблизительное.

Истбурн, 27 июня. 1/4 финала:

  • 13:00 мск.  Флавио Коболли (Италия) — Билли Харрис (Великобритания).
  • 14:30 мск. Макс Пёрселл (Австралия) — Миомир Кецманович (Сербия).
  • 16:00 мск. Александар Вукич (Австралия) — Йосихито Нисиока (Япония).
  • 18:30 мск. Тейлор Фритц (1-й сеяный, США) — Цзюнчэн Шан (Китай).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 740 160 проходит с 24 по 29 июня. Действующим победителем соревнований является Франсиско Серундоло из Аргентины, в финале прошлогоднего турнира обыгравший американца Томми Пола — 6:4, 1:6, 6:4.

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