Истбурн, 27 июня: расписание игрового дня турнира категории WTA-500
Сегодня, 27 июня, на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня. Время начала игр приблизительное.
Истбурн, 27 июня. 1/4 финала:
- 13:00 мск. Хэрриет Дарт (Великобритания) — Лейла Фернандес (Канада).
- 14:30 мск. Кэйти Бултер (Великобритания) — Ясмин Паолини (3-я сеяная, Италия).
- 16:00 мск. Дарья Касаткина (6, Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).
- 17:30 мск. Мэдисон Кис (4, США) — Каролина Мухова (Чехия).
Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.
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