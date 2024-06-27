Диана Шнайдер — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Бад-Хомбурге

Сегодня, 27 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встретятся 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и Паула Бадоса из Испании (113-я в рейтинге WTA). Игра начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Бадосы.

Теннисистки провели между собой четыре встречи на турнирах WTA, в трёх из которых победу праздновала испанская спортсменка. Россиянка единственную победу одержала в январе этого года на хардовом турнире в Таиланде. В матче 1/8 финала Бадоса отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 4:3.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти.