ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Бад-Хомбурге

Диана Шнайдер — Паула Бадоса: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Бад-Хомбурге
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встретятся 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и Паула Бадоса из Испании (113-я в рейтинге WTA). Игра начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Шнайдер и Бадосы.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 13:00 МСК
Паула Бадоса
113
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки провели между собой четыре встречи на турнирах WTA, в трёх из которых победу праздновала испанская спортсменка. Россиянка единственную победу одержала в январе этого года на хардовом турнире в Таиланде. В матче 1/8 финала Бадоса отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 4:3.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти.

Сетка турнира в Бад-Хомбурге
Календарь турнира в Бад-Хомбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android