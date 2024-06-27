Дарья Касаткина — Эмма Радукану: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Истбурне

Сегодня, 27 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и победительница US Open – 2021 хозяйка корта Эмма Радукану (168-я в рейтинге WTA). Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Великобритании.
|1
|2
|3
|
|
Это вторая встреча между Касаткиной и Радукану на турнирах WTA. В 2022 году в первом круге хардовых соревнований в Остраве (Чехия) россиянка в двух сетах обыграла британку — 7:5, 6:4.
Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.
- 27 июня 2024
-
13:48
-
13:37
-
13:28
-
13:00
-
12:42
-
12:36
-
11:37
-
11:20
-
10:40
-
10:06
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
00:23
- 26 июня 2024
-
23:58
-
23:42
-
23:29
-
22:59
-
22:39
-
22:24
-
21:56
-
21:49
-
21:42
-
21:35
-
21:04
-
20:58
-
20:52
-
20:37
-
20:14
-
20:04
-
19:58
-
19:49
-
19:37
-
19:22
-
19:16