Дарья Касаткина — Эмма Радукану: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Истбурне

Сегодня, 27 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и победительница US Open – 2021 хозяйка корта Эмма Радукану (168-я в рейтинге WTA). Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Великобритании.

Это вторая встреча между Касаткиной и Радукану на турнирах WTA. В 2022 году в первом круге хардовых соревнований в Остраве (Чехия) россиянка в двух сетах обыграла британку — 7:5, 6:4.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.