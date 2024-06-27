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Дарья Касаткина — Эмма Радукану: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Истбурне

Дарья Касаткина — Эмма Радукану: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала в Истбурне
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Сегодня, 27 июня, состоится четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и победительница US Open – 2021 хозяйка корта Эмма Радукану (168-я в рейтинге WTA). Встреча начнётся не ранее 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Великобритании.

Истбурн (ж). 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 16:20 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
168
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Это вторая встреча между Касаткиной и Радукану на турнирах WTA. В 2022 году в первом круге хардовых соревнований в Остраве (Чехия) россиянка в двух сетах обыграла британку — 7:5, 6:4.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

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