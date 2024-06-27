Карреньо-Буста вспомнил победу над Джоковичем на Олимпиаде

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вспомнил матч с сербом Новаком Джоковичем за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио (Япония) в 2021 году.

«С самого начала я был очень сосредоточен. Я знал, что мне нужно делать, и знал, что, возможно, ему будет тяжелее от поражения в полуфинале, потому что его целью было выиграть золото.

Он собирался на Олимпийские игры, чтобы выиграть золото. Это было единственное, что ему оставалось сделать. Я знал, что ему будет тяжело морально. Он начал матч так, как будто хотел его быстро закончить, как бы говоря: «Ну, я лучший, я выиграю, и всё, я быстро избавлюсь от этого парня», – приводит слова Карреньо-Бусты Punto de Break.

Матч закончился в трёх сетах победой испанца со счётом 6:4, 6:7 (6:8): 6:3.