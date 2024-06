«Моя базовая зарплата составляла $ 300 тыс. в год». Роддик — о своих заработках в теннисе

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился информацией о своих заработках в спорте.

«Победа в US Open — это просто основа моего контракта в то время, и очевидно, что сегодня он в три или четыре раза больше. Но я собираюсь раскрыть вам детали моего первого спонсорского контракта, и, если ошибусь в некоторых моментах, надеюсь, что у меня не будет проблем. В 17 лет моя базовая зарплата составляла $ 300 тыс. в год. Это был пятилетний контракт. После бонусов за победу на US Open в 2003 году сумма была где-то между тремя и четырьмя миллионами. И это было меньше, чем годовой контракт, который я подписал с Lacoste несколько лет спустя», — приводит слова Роддика We love tennis со ссылкой на эфир подкаста Served with Roddick.