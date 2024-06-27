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Книга Марии Шараповой вошла в топ-20 лучших биографий теннисистов всех времён

Книга Марии Шараповой вошла в топ-20 лучших биографий теннисистов всех времён
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Книга пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой вошла в список 20 лучших книг-биографий теннисистов всех времён по версии BookAuthority.

«Поздравляем! Ваша книга «Неудержимая» вошла в список лучших биографических книг о теннисе всех времён!» — написала пресс-служба BookAuthority в своих соцсетях.

Фото: Пресс-служба BookAuthority

BookAuthority — ведущий книжный сайт в мире по версии CNN и Forbes.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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