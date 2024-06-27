Сегодня Медведев проведёт тренировку с Алькарасом, Синнер — с Джоковичем

Сегодня, 27 июня, на Центральном корте Уимблдона проведут совместные тренировки лидеры мирового рейтинга АТР.

Согласно расписанию, в 13:30 по местному времени (15:30 по московскому) на корт выйдут пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

В 14:15 по лондонскому времени (16:15 мск) вместе потренируются лидер рейтинга итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

Уимблдон – 2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас. В 2023 году в финале он обыграл Новака Джоковича в пяти сетах – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Янник Синнер и Даниил Медведев дошли до полуфинала, где проиграли сербу и испанцу соответственно.