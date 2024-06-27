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Андрей Рублёв выиграл второй матч на выставочном турнире The Boodles в Великобритании

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выиграл второй матч на выставочном предуимблдонском травяном турнире The Boodles в пригороде Лондона. Россиянин в двух сетах обыграл сербского теннисиста, 56-ю ракетку мира Душана Лайовича — 6:4, 7:6.

Ранее на турнире Рублёв оказался сильнее британца Артура Фери — 6:4, 7:6, а Лайович уступил 11-й ракетке мира Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 1:6, 4:6.

Сегодня, 27 июня, на турнире Циципас встретится с американцем Себастьяном Кордой, а канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим сыграет с Борной Чоричем из Хорватии, также на корт выйдут австралиец Танаси Коккинакис и экс восьмая ракетка мира Диего Шварцман.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.