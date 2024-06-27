Энди Маррей хочет сыграть в парном разряде с братом Джейми на своём последнем Уимблдоне

Экс первая ракетка мира Энди Маррей заявил, что рассматривает возможность сыграть в парном разряде с братом Джейми Марреем на своём последнем Уимблдоне.

«Возможно, я не смогу играть в одиночном разряде. Я не знаю точно, когда начинается первый круг в парном разряде. Есть разница в том, как готовиться к матчу в понедельник, или в четверг, пятницу или субботу. Дополнительные два-три дня имеют огромное значение.

Пару дней назад я говорил со своим братом по поводу парного разряда. Он тоже хочет попробовать сыграть вместе. Посмотрим, как пройдут следующие несколько дней.

Играть с Джейми в парном разряде — это то, чего я, очевидно, никогда раньше не делал. Это может стать чем-то особенным», – приводит слова Маррея Daily Mail.

Напомним, на прошлой неделе Маррей перенёс операцию по удалению кисты позвоночника.