Энди Маррей обозначил, какие турниры станут для него последними в карьере

Экс первая ракетка мира, победитель трёх турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей рассказал, какие турниры станут последними в его карьере.

«Я не планирую ехать в Нью-Йорк на US Open. Но я также не хочу, чтобы то, что произошло в Queen’s, было последним разом, когда я вышел на корт.

Я знаю, что в мире есть более важные вещи, чем то, как и где я проведу свой последний теннисный матч. Но из-за того, что я вложил в спорт за все годы, мне бы хотелось сыграть настоящий матч, в котором я хотя бы конкурентоспособен.

Не могу с уверенностью сказать, что, если бы я не смог сыграть на Уимблдоне и не восстановился к Олимпийским играм, то не стал рассматривать попытку сыграть где-нибудь ещё один турнир. Но если я всё же смогу сыграть на Уимблдоне и на Олимпиаде, то, скорее всего, они и станут моими последними турнирами в карьере», – приводит слова Маррея Daily Mail.