Евгения Манюкова рассказала о работе с Анной Калинской

Победительница Ролан Гаррос – 1993 в миксте Евгения Манюкова работает с 17-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

«Сейчас я не тренирую на постоянной основе игроков высокого уровня. Я по большей части занимаюсь сейчас с детьми. Но на сборах я помогаю профессиональным игрокам, в частности Анне Калинской», – приводит слова Манюковой ТАСС.

Манюкова на протяжении многих лет тренировала олимпийскую чемпионку и трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема» в парном разряде Екатерину Макарову.

Анна Калинская проводит лучший сезон в карьере. На прошлой неделе россиянка вышла в финал на турнире серии WTA-500 в Берлине (Германия), по итогам которого дебютировала в топ-20 мирового рейтинга.