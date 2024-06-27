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Евгения Манюкова рассказала о работе с Анной Калинской

Евгения Манюкова рассказала о работе с Анной Калинской
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Победительница Ролан Гаррос – 1993 в миксте Евгения Манюкова работает с 17-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

«Сейчас я не тренирую на постоянной основе игроков высокого уровня. Я по большей части занимаюсь сейчас с детьми. Но на сборах я помогаю профессиональным игрокам, в частности Анне Калинской», – приводит слова Манюковой ТАСС.

Манюкова на протяжении многих лет тренировала олимпийскую чемпионку и трёхкратную победительницу турниров «Большого шлема» в парном разряде Екатерину Макарову.

Анна Калинская проводит лучший сезон в карьере. На прошлой неделе россиянка вышла в финал на турнире серии WTA-500 в Берлине (Германия), по итогам которого дебютировала в топ-20 мирового рейтинга.

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