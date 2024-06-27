Фото: ракетки Серены Уильямс и Рафаэля Надаля на выставке «Мировые легенды спорта»

В парижском торговом центре La Samaritaine открылась выставка «Мировые легенды спорта», приуроченная к Олимпийским играм — 2024.

Среди экспонатов ракетки американской теннисистки Серены Уильямс (которой она выиграла Australian Open в 2017 году) и испанца Рафаэля Надаля (с победного «Ролан Гаррос» 2018 года)

Фото: Пресс-служба La Samaritaine

Выставка продлится до 8 сентября, на ней представлено в общей сложности 100 экспонатов, среди которых экипировка спортсменов, вошедших в историю тенниса, велоспорта, лёгкой атлетики, регби, волейбола и гандбола, вещи, принадлежавшие очень популярным американским спортсменам в американском футболе, хоккее с шайбой, гольфе и баскетболе, костюмы легендарных автогонщиков, боксёров и фехтовальщиков.