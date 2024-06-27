ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: ракетки Серены Уильямс и Рафаэля Надаля на выставке «Мировые легенды спорта»

Фото: ракетки Серены Уильямс и Рафаэля Надаля на выставке «Мировые легенды спорта»
Комментарии

В парижском торговом центре La Samaritaine открылась выставка «Мировые легенды спорта», приуроченная к Олимпийским играм — 2024.

Среди экспонатов ракетки американской теннисистки Серены Уильямс (которой она выиграла Australian Open в 2017 году) и испанца Рафаэля Надаля (с победного «Ролан Гаррос» 2018 года)

Фото: Пресс-служба La Samaritaine

Выставка продлится до 8 сентября, на ней представлено в общей сложности 100 экспонатов, среди которых экипировка спортсменов, вошедших в историю тенниса, велоспорта, лёгкой атлетики, регби, волейбола и гандбола, вещи, принадлежавшие очень популярным американским спортсменам в американском футболе, хоккее с шайбой, гольфе и баскетболе, костюмы легендарных автогонщиков, боксёров и фехтовальщиков.

Материалы по теме
Впервые с 1996 года на Уимблдоне не сыграет ни одна из сестёр Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android