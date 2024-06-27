Димитров рассказал, как долго приходил в себя после проигрыша Надалю в 1/2 финала АО-2017

Болгарский теннисист, 10-я ракетка мира Григор Димитров рассказал, что ему потребовалось около восьми месяцев, чтобы отойти от проигрыша испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6) в полуфинале Australian Open — 2017.

«Прошло семь или восемь месяцев после матча с Рафой, прежде чем я смог прийти в себя. Мне часто казалось, что есть невидимые силы, которые переворачивают исход в пользу Рафы. В такие моменты стараешься полагаться на собственный опыт и задаваться вопросами. Я всегда считал, что нужно с кем-то поговорить, будь то специалисты, семья или друзья. Думаю, что это жизненно важно и что это должно исходить изнутри. Разговоры бесполезны, если вы не сделаете первый шаг», — приводит слова Димитрова New York Times.

Ранее Димитров рассказал, что его часто сравнивают с легендарным швейцарским теннисистом Роджером Федерером.