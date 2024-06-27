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Уимблдон-2024: призовые, сколько заработают победители турнира

Уимблдон-2024: призовые, сколько заработают победители турнира
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Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные £ 50 млн ($ 63 млн). Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат £ 2,7 млн ($ 3,4 млн), а финалисты – £ 1,4 млн ($ 1,7 млн).

Распределение призовых по раундам:

первый круг – £ 60 тыс. ($ 75 тыс.);
второй круг – £ 93 тыс. ($ 117 тыс.);
третий круг – £ 143 тыс. ($ 180 тыс.);
четвёртый круг – £ 226 тыс. ($ 285 тыс.);
четвертьфинал – £ 375 тыс. ($ 473 тыс.);
полуфинал – £ 715 тыс. ($ 903 тыс.);
финал – £ 1,4 млн ($ 1,7 млн);
титул – £ 2,7 млн ($ 3,4 млн).

Уимблдон-2024 состоится с 1 по 14 июля. Действующая чемпионка турнира в женском одиночном разряде – чешская теннисистка Маркета Вондроушова. У мужчин титул предстоит защищать испанцу Карлосу Алькарасу.

Жеребьёвка основной сетки турнира пройдёт завтра, 28 июня.

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