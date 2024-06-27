Светлана Кузнецова — о прыжке фаната в Роналду: хуже, чем бутылка по голове Джоковича

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала инцидент после матча чемпионата Европы по футболу между сборными Грузии и Португалии (2:0), когда один из болельщиков прыгнул прямо с трибуны на проходящего Криштиану Роналду.

«Вчера на Евро в Германии Криштиану Роналду не только проиграл Грузии, но ещё и получил такой сюрприз. Похуже, чем бутылка воды по голове Новака Джоковича. Но хорошо, хоть без травм», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, 10 мая сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, в то время первой ракетке мира, после матча грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме во время раздачи автографов попали бутылкой в голову.

Сборная Португалии набрала шесть очков, которые позволили команде выйти с первого места в плей-офф. Португальцы в 1/8 финала турнира встретятся со Словенией.