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Синнер выиграл тренировочный сет у Джоковича, Алькарас — у Медведева

Синнер выиграл тренировочный сет у Джоковича, Алькарас — у Медведева
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Сегодня, 27 июня, на Центральном корте Уимблдона состоялись тренировки с участием лучших теннисистов мира. Они провели на корте по 45 минут, во время которых успели сыграть полноценные сеты.

Первая ракетка мира Янник Синнер играл против семикратного победителя Уимблдона второй ракетки мира Новака Джоковича. 22-летний итальянец выиграл сет со счётом 6:3.

Действующий чемпион турнира третья ракетка мира Карлос Алькарас провёл тренировку с российским теннисистом Даниилом Медведевым (пятый номер рейтинга АТР). Испанец выиграл партию со счётом 6:2 и ещё один гейм.

Стоит отметить, что в таких же парах теннисисты играли в полуфиналах на Уимблдоне – 2023. Титул разыграли Новак Джокович и Карлос Алькарас, испанец победил в пяти сетах – 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

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