Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Хаддад-Майю

Завершился матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и 20-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя. Матч закончился со счётом 6:3, 7:5 в пользу россиянки.
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В рамках встречи Блинкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Хаддад-Майи три эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В 1/4 финала турнира Блинкова сыграет с 58-й ракеткой мира болгарской теннисисткой Викторией Томовой. Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти.
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