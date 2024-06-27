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Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Хаддад-Майю

Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Хаддад-Майю
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Завершился матч второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), в котором встречались 66-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и 20-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя. Матч закончился со счётом 6:3, 7:5 в пользу россиянки.

Бад-Хомбург. 2-й круг
27 июня 2024, четверг. 16:45 МСК
Анна Блинкова
66
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Беатрис Хаддад-Майя
20
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

В рамках встречи Блинкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Хаддад-Майи три эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В 1/4 финала турнира Блинкова сыграет с 58-й ракеткой мира болгарской теннисисткой Викторией Томовой. Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня. Действующей чемпионкой соревнований является 27-я ракетка мира чешская теннисистка Катержина Синякова, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Лючию Бронцетти.

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