Кудерметова в паре с Хаочин вышли в полуфинал парного турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с Чань Хаочин из Тайваня вышла в полуфинал парного разряда травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В четвертьфинальном матче российско-тайваньский тандем в двух сетах уверенно обыграл японку Суко Аояма в паре с представительницей Сербии Александрой Крунич. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Спортсменки провели на корте 58 минут. На счету Кудерметовой и Хаочин три эйса, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из одного. Сербско-японский дуэт один раз подал навылет и допустил четыре двойные ошибки.

В полуфинале Кудерметова и Хаочин встретятся с победителями матча Анна Данилина/Сюй Ифань (Казахстан/Китай) — Оливия Николлс/Диан Парри (Великобритания/Франция).