Эрика Андреева проиграла в финале квалификации Уимблдона — 2024
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99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Эрика Андреева проиграла в финале квалификационного этапа Уимблдона-2024. В финальном матче Андреева со счётом 3:6, 1:6 проиграла британской теннисистке Сонай Картал (295-я ракетка мира).
Уимблдон — квалификация (ж). Финал
27 июня 2024, четверг. 16:10 МСК
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
|
|6
Сонай Картал
С. Картал
В рамках встречи Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Картал один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Таким образом, Сонай Картал обеспечила себе место в основной сетке Уимблдона — 2024. Действующей чемпионкой Уимблдона является чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Напомним, основной турнир Уимблдона-2024 стартует 1 июля.
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