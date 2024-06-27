Ясмин Паолини вышла в полуфинал турнира в Истбурне, обыграв Кэйти Бултер

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини обыграла 32-ю ракетку мира британскую теннисистку Кэйти Бултер в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания) со счётом 6:1, 7:6 (7:0).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Паолини три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бултер пять эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В полуфинале Ясмин Паолини встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и Эммой Радукану из Великобритании. Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.