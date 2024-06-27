Циципас заявил, что предпочитает не общаться с «дураками»

11-я ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился мудрым высказыванием в своих социальных сетях.

«Элегантно — это когда тебе есть что сказать, но ты предпочитаешь промолчать перед дураками», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Отметим, Циципас участвует в выставочном предуимблдонском травяном турнире The Boodles в пригороде Лондона. Ранее он обыграл сербского теннисиста, 56-ю ракетку мира Душана Лайовичаа. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4. Сегодня, 27 июня, на турнире Циципас встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.