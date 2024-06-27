Ясмин Паолини рассказала, чем займётся перед полуфинальным матчем турнира в Истбурне

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини после победы над Кэйти Бултер и первого выхода в полуфинал на траве рассказала, чем будет заниматься в преддверии завтрашнего матча на турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

«Думаю, сегодня просто отдохну. Потом мы пойдём в итальянский ресторан или тайский… это зависит от ситуации», — сказала Паолини в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня, 27 июня, Ясмин Паолини в матче 1/4 финала обыграла 32-ю ракетку мира британскую теннисистку Кэйти Бутлер со счётом 6:1, 7:6 (7:0). В полуфинале Паолини встретится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и Эммой Радукану из Великобритании.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.