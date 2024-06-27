Дарья Касаткина — Эмма Радукану: россиянка выиграла первый сет 1/4 финала в Истбурне

Сегодня, 27 июня, проходит четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и победительница US Open – 2021 хозяйка корта Эмма Радукану (168-я в рейтинге WTA). Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянкой и представительницей Великобритании.

В полуфинале турнира в Истбурне победительница матча встретится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини, которая сегодня обыграла британскую теннисистку Кэйти Бултер со счётом 6:1, 7:6 (7:0).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.