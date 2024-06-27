«Сила». Паолини оставила послание на камере после выхода в свой первый полуфинал на траве

Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини впервые в карьере вышла в полуфинал травяного турнира в Истбурне (Великобритания), в честь чего подписала камеру.

«Сила!!!» — написала Паолини на камере.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

В четверг, 27 июня, Паолини в четвертьфинальном матче обыграла 32-ю ракетку мира британскую теннисистку Кэйти Бултер со счётом 6:1, 7:6 (7:0). В 1/2 финала ей предстоит встретиться с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и Эммой Радукану из Великобритании.

Ранее 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану подписала камеру после своей первой победы в игре с игроком топ-10. В матче второго круга турнира в Истбурне Радукану обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.