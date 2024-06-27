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Джокович оценил своё самочувствие после тренировочного сета с Синнером

Джокович оценил своё самочувствие после тренировочного сета с Синнером
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился своим самочувствием после тренировочного сета с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Я чувствую себя хорошо», — сообщил Джокович журналистам после совместной тренировки с Синнером.

Напомним, 22-летний итальянец выиграл тренировочный сет у Джоковича. Спарринг закончился со счётом 6:3 в пользу Синнера.

Джокович получил травму на правом колене на «Ролан Гаррос» — 2024. Он экстренно перенёс операцию и сразу же начал восстановление. Приблизительно через девять дней после операционного вмешательства серб уже приступил к первым тренировкам. Он приехал в Лондон и заявил, что выступит на турнире, если посчитает, что на 100% готов к нему. Соревнования стартуют 1 июля.

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