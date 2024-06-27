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Видеообзор победы Шнайдер над Бадосой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Видеообзор победы Шнайдер над Бадосой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
Аудио-версия:
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Сегодня, 27 июня, 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия)

Бад-Хомбург. 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 13:10 МСК
Паула Бадоса
113
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Диана Шнайдер
47
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В четвертьфинальном поединке Шнайдер обыграла Паулу Бадосу из Испании (113-я в рейтинге WTA). Матч закончился со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Дианой Шнайдер и Паулой Бадосой.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинале Бад-Хомбурга Шнайдер встретится с победительницей матча между экс первой ракеткой мира датской теннисисткой Каролиной Возняцки и третьей сеяной на турнире американкой Эммой Наварро.

Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.

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