Видеообзор победы Шнайдер над Бадосой в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 27 июня, 47-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия)
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В четвертьфинальном поединке Шнайдер обыграла Паулу Бадосу из Испании (113-я в рейтинге WTA). Матч закончился со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Дианой Шнайдер и Паулой Бадосой.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
В полуфинале Бад-Хомбурга Шнайдер встретится с победительницей матча между экс первой ракеткой мира датской теннисисткой Каролиной Возняцки и третьей сеяной на турнире американкой Эммой Наварро.
Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.
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