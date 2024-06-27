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Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истбурне, обыграв Эмму Радукану

Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истбурне, обыграв Эмму Радукану
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Сегодня, 27 июня, завершился четвертьфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором встретились 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и победительница US Open – 2021 хозяйка корта Эмма Радукану (168-я в рейтинге WTA). Россиянка выиграла со счётом 6:2, 6:2.

Истбурн (ж). 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 17:50 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Эмма Радукану
168
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Радукану два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале турнира в Истбурне россиянка встретится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини, которая сегодня обыграла британскую теннисистку Кэйти Бултер со счётом 6:1, 7:6 (7:0).

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

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