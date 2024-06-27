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«Она в ударе. Я тоже». Касаткина — о предстоящем матче с Паолини в полуфинале Истбурна

«Она в ударе. Я тоже». Касаткина — о предстоящем матче с Паолини в полуфинале Истбурна
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14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала предстоящий матч с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

«У меня итальянский тренер. Так что он мне расскажет, надеюсь. У неё сейчас отличный сезон. Играет потрясающе, она в ударе. Я тоже не так уж плоха. Думаю, завтра будет хороший матч», — сказала Касаткина в послематчевом комментарии.

Напомним, 27 июня Дарья Касаткина обыграла британскую теннисистку Эмму Радукану (168-я в рейтинге WTA) со счётом 6:2, 6:2.

Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.

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