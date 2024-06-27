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Действующая чемпионка Бад-Хомбурга Синякова снялась с турнира

Действующая чемпионка Бад-Хомбурга Синякова снялась с турнира
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27-я ракетка мира, действующая чемпионка турнира Катержина Синякова из Чехии снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В четвертьфинальном матче Синякова должна была встретиться с 49-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
27 июня 2024, четверг. 13:45 МСК
Донна Векич
49
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Катержина Синякова
27
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Катержина Синякова является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла итальянку Лючию Бронцетти.

Донна Векич в полуфинале турнира сыграет с победительницей матча между болгарской теннисисткой Викторией Томовой и российской теннисисткой Анной Блинковой. Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня.

Ранее в четвертьфинальном поединке россиянка Диана Шнайдер обыграла Паулу Бадосу из Испании. В полуфинале она встретится с американской теннисисткой Эммой Наварро.

Календарь турнира в Бад-Хомбурге
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