Действующая чемпионка Бад-Хомбурга Синякова снялась с турнира

27-я ракетка мира, действующая чемпионка турнира Катержина Синякова из Чехии снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В четвертьфинальном матче Синякова должна была встретиться с 49-й ракеткой мира хорватской теннисисткой Донной Векич.

Катержина Синякова является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла итальянку Лючию Бронцетти.

Донна Векич в полуфинале турнира сыграет с победительницей матча между болгарской теннисисткой Викторией Томовой и российской теннисисткой Анной Блинковой. Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 23 по 29 июня.

Ранее в четвертьфинальном поединке россиянка Диана Шнайдер обыграла Паулу Бадосу из Испании. В полуфинале она встретится с американской теннисисткой Эммой Наварро.